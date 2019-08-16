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Курс долара 16 серпня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ

Новини » Фінанси    16.08.2019 - 12:17
Курс долара 16 серпня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Національна валюта повертає позиції

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 серпня 2019 року, о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 15 копійок до 25,34 гривень за долар, курс євро на продажу знизився на 25 копійок до 28,26 гривень за долар. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,07 (25,23 - 15 серпня), продажу - 25,34 (25,49 - 15 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,76 (28,02 - 15 серпня), продажу - 28,26 (28,51 - 15 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,52 (3,56 - 9 серпня), продажу 3,92 (3,96 - 9 серпня) грн за 10 рублів.

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,00-25,50 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 25,13 гривень за долар, курс купівлі до 25,11 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 27,88 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,15 гривень за долар, що на 23 копійки нижче, ніж 15 серпня (25,36). Таким чином, офіційний курс на 19 серпня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Нагадаємо, міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що українські компанії-експортери нарікають на зміцнення гривні, яке впливає на їх конкурентоспроможність. Вона також повідомила, що зміцнення національної валюти призвело до того, що дохідна частина бюджету не виконується.

У той же час у НБУ заявили, що продовжать політику плаваючого курсу гривні, оскільки в довгостроковій перспективі вона найбільш ефективна. Володимир Лепушинський, заступник директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ повідомив, що однакова ймовірність зміни обмінного курсу в обидві сторони (як девальвації, так і ревальвації) - необхідна умова зміцнення довіри до гривні та зниження доларизації економіки.

Курс долара знижується на міжбанку НБУ на 16 серпня підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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