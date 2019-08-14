У НБУ окреслили "червону лінію" щодо курсової політики

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Нацбанк не планує повертатися по політики фіксованого курсу

Національний банк України продовжить політику плаваючого курсу гривні, оскільки в довгостроковій перспективі вона найбільш ефективна. Про це заявив Володимир Лепушинський, заступник директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ, повідомляє прес-служба регулятора у Facebook.

Як зазначив Лепушинський, фіксація обмінного курсу, навіть тимчасова, належить до категорії простих та швидких рішень, проте явно не відноситься до найбільш результативних у тривалій перспективі.

"Порушення своїх же принципів для Національного банку - це червона лінія, яку він не має наміру перетинати", - додав він.

Лепушинський нагадав, що у липні 2019 року обмінний курс гривні до долара пробив чергову "психологічну межу" 25 грн/долар, що в черговий раз зламало сезонний тренд девальвації гривні. Ті, хто "традиційно" очікував знецінення гривні, починаючи з другої половини літа, помилилися.

"Достатньо голосно зазвучали заклики окремих експертів до Національного банку збільшити обсяги купівлі валюти і зупинити ревальвацію. На їх думку, таке стрімке посилення національної валюти шкодить економіці, а дії НБУ, який не перешкоджав посиленню гривні, є незрозумілими", - написав співробітник НБУ.

Однак штучне утримання обмінного курсу від ревальвації через повний викуп валюти Національним банком суперечить наміру знизити інфляцію до цілі в 5%. Навмисна протидія зміцненню гривні за сприятливої ситуації на валютному ринку унеможливить зниження інфляційних очікувань, заявив вні.

"Однакова ймовірність зміни обмінного курсу в обидві сторони (як девальвації, так і ревальвації) - необхідна умова зміцнення довіри до гривні та зниження рівня доларизації економіки", - додав Лепушинський.

Як повідомляло РБК-Україна, з початку року 2019 року гривня зміцнилася по відношенню до долара на 9% і це кращий результат серед усіх національних валют світу. Серйозне зміцнення гривні пов'язують з рядом причин, одна з найважливіших - різке збільшення обсягу куплених нерезидентами ОВДП.

У той же час голова Ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що ситуація з курсами валют ринків, що розвиваються може ускладнитися. "Зниження курсу аргентинського песо на 30% за перші два дні цього тижня, не виключаю, можуть дати загальний сигнал до ослаблення валют країн з ринками, що формуються. Правлінню НБУ не варто скидати з рахунків цей сценарій", - написав він на своїй сторінці у Facebook.