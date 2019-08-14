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Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ для ТЕС Ахметова

Новини » Енергетика    14.08.2019 - 16:54
Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ для ТЕС Ахметова
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

"Нафтогаз" зобов'язали продавати газ на "ДТЕК Східенерго" по ціні 2895 грн за тис. м. куб.

Уряд зобов'язав Національну акціонерну компанію "Нафтогаз" знизити ціни на газ для ТЕС Ахметова. Про це заявив представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Кабмін зобов'язав &quot;Нафтогаз&quot; знизити ціни на газ для ТЕС Ахметова

За його словами, Кабмін зобов’язав НАК продавати газ на "ДТЕК Східенерго" по ціні 2895 грн за тис. м. куб.

"Сьогодні Кабмін зобов’язав нашу з вами, тобто державну, компанію НАК "Нафтогаз України" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" по ціні 2895 грн за тис. м. куб. Тобто тепер компанія, яка належить Р.Л. Ахметову, буде купувати газ у держкомпанії приблизно на 40% дешевше, аніж зараз ціна газу для населення", - підкреслив Герус.

Герус зазначив, що 8 інших ТЕС, які належать групі ДТЕК, продають свою електроенергію дорожче, аніж електроенергія коштує у Словаччині чи Білорусі.

"Компанія ДТЕК зараз продає своє вугілля по ціні майже 100 дол/т, хоча вугілля у Роттердамі коштує 50 дол/т. Більше ніхто у світі не може продавати вугілля по 100 дол, тільки ДТЕК на "немонопольному" ринку України. Чи хотіло б населення отримувати газ на 40% дешевше? Впевнений, так. Чи хотіло би збиткове комунальне теплокомуненерго Сміли чи Кривого Рогу отримувати газ на 40% дешевше? Жодних сумнівів. Але коли у Смілі люди мерзнули та отримували "космічні" платіжки, то ніяких спец постанов уряду не було", - написав представник Володимира Зеленського у Кабміні.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз" зобов'язаний у серпні 2019 року знизити ціну на природний газ для населення ще на 265 гривень. Відповідне доручення дав прем'єр-міністр Володимир Гройсман на початку серпня.

Як писало РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" оскаржив в Окружному адміністративному суді міста Києва постанову Кабінету міністрів про розрахунки цін на газ для населення.

Кабмін відстоює в суді право призначати і звільняти главу "Нафтогазу" "Нафтогаз" оскаржив постанову уряду про ціни на газ для населення
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