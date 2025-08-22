Доллар снова подорожал после падения до минимума с начала апреля
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после падения до минимума с начала апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 25 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,2839 гривен за 1 доллар (+0,0654 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 47,91 гривен за 1 евро (-0,0725 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 14 копеек до 41,33-41,36 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,50 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 48,35 гривен.
Курс евро-доллар
Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к шести другим валютам, вырос на 0,1%. Курс евро снизился на 0,1% до 1,15985 доллара после того, как пересмотр официальных данных показал, что экономика Германии сократилась на 0,3% во втором квартале.