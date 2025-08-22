ua en ru
Доллар снова подорожал после падения до минимума с начала апреля

Украина, Пятница 22 августа 2025 15:31
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после падения до минимума с начала апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 25 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,2839 гривен за 1 доллар (+0,0654 грн).
Официальный курс евро составит 47,91 гривен за 1 евро (-0,0725 грн).
На межбанке сегодня курс вырос на 14 копеек до 41,33-41,36 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,50 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 48,35 гривен.

Курс евро-доллар

Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к шести другим валютам, вырос на 0,1%. Курс евро снизился на 0,1% до 1,15985 доллара после того, как пересмотр официальных данных показал, что экономика Германии сократилась на 0,3% во втором квартале.

