Цены в Украине снизились впервые за два года

Летняя дефляция в Украине - традиционное явление, когда цены снижаются благодаря появлению нового урожая. Оно вновь зафиксировано после паузы в прошлом году.

Об этом сообщает РБК -Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).​​​​​​​

По данным статистического ведомства, потребительские цены в июле упали на 0,2%. До этого в последний раз снижение цен наблюдалось в августе 2023 года (на 1,4%).



Годовая инфляция в июле 2025 года замедлилась до 14,1%, по сравнению с 14,3% в июне.



Цены на продукты

По данным Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки за месяц подешевели на 1,1%.

Больше всего подешевели овощи - на 23,9%. Овощи занимают в расходах украинцев долю в 2,8%. Цены на них летом сильно меняются, что приводит к скачкам общего показателя инфляции. В частности, в этом году они привели к снижению инфляции на 0,7%.



Кроме того, сахар подешевел на 2,8%.

Цены на другие продукты повысились, но не более чем на 2%, что не так сильно повлияло на общую инфляцию.