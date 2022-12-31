Курс доллара в 2023 году: стоит ли ждать изменений

В Украине с начала войны действует фиксированный курс гривны к доллару. С июля НБУ держит его на отметке 36,6 гривен, а его значение зависит от поступлений в валюту в Украину, которые должны быть стабильными.

О том, что будет с курсом доллара в 2023 году, в материале РБК-Украина .

Бюджетный прогноз

В госбюджете-2023 заложен курс 42,2 гривны за доллар в среднем за год. Таким образом, доллар может подорожать примерно на 10 гривен (в 2022 году средний курс будет 32,3 гривен). Кроме того, прогнозируется, что на конец 2023 года курс вырастет до 45,8 гривен.

Из аналогичных прогнозов исходит и Международный валютный фонд, который ожидает, что средний курс в 2023 году составит 42,8 гривен за доллар (в 2022 году - 32,3 гривен за доллар).

Руководители украинских предприятий также ожидают среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 41,93 грн/доллар.

Однако бюджетный прогноз готовится Министерством экономики и никак не влияет на решение НБУ по официальному курсу.

Позиция НБУ

НБУ держит фиксированный курс с февраля 2022 года, повысив его ли однажды (в июле с 29,25 до 36,57 гривен за доллар). В НБУ осознают, какие дисбалансы создают фиксация валютного курса и ограничения на валютном рынке и по движению капитала.

При этом отказываться от фиксированного курса в НБУ пока не планируют, поскольку он является ценовым якорем, который стабилизирует ситуацию в Украине.

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в декабре заявил, что ситуация на валютном рынке сейчас значительно лучше, чем летом, когда была проведена девальвация.

Гелетий также напомнил, что сейчас Украина в удовлетворительном состоянии по уровню золотовалютных резервов - 28 млрд долларов благодаря поступлениям международной помощи.

Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца считает, что Украине пока не требуется очередная девальвация гривны. Вопрос может возникнуть при ухудшении ситуации на наличном рынке, если курс будет отклоняться от официального более чем на 10%. Сейчас курс находится в этих пределах.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что обменный курс гривны к доллару в 2023 году будет стабильным, если правительству удастся привлечь в госбюджет 38 млрд долларов для покрытия дефицита.

Прогноз аналитиков

Уровень международной финансовой поддержки позволяет НБУ на горизонте ближайших месяцев продолжать придерживаться политики фиксированного курса, сказал в комментарии РБК-Украина Юрий Крохмаль, руководитель службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард".

"Несмотря на то, что темпы продаж по валютным резервам ускорились и, скорее всего, в январе также будут высокими, НБУ может сохранить официальный курс, а вместе с ним и коридор торгов на межбанке на нынешнем уровне", - сообщил он.

В то же время, Антон Куренной, дилер департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка, считает, что повышенный спрос на валюту может привести к тому, что НБУ пойдет на девальвацию. По его мнению, официальный курс доллара к гривне может вырасти до 40 гривен уже через зимой 2023 года.