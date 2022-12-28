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Гривна будет стабильной. Марченко сказал, чего ждать от валютного курса

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Украина, Среда 28 декабря 2022 08:37
Гривна будет стабильной. Марченко сказал, чего ждать от валютного курса Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Обменный курс гривны к доллару и другим валютам в 2023 году будет стабильным, если правительству удастся привлечь в госбюджет 38 млрд долларов для покрытия дефицита.

Об этом в интервью рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"В таком случае (привлечении 38 млрд долларов, - ред.) я не вижу проблем с курсом гривны", - сказал Марченко.

Министр согласился, что импортные закупки энергоресурсов могут повлиять на торговый баланс, но не существенно. Речь идет о нескольких миллиардах долларов.

"Конечно, у нас отрицательный торговый баланс, и надо задавать вопросы поддержки отечественного производителя, потому что сейчас потребление импортных товаров, несмотря на войну, достаточно высокое", - сказал министр.

Напомним, в госбюджете-2023 заложен курс 42,2 гривны за доллар в среднем за год. Таким образом доллар может подорожать примерно на 10 гривен (в 2022 году средний курс будет 32,3 гривен). Кроме того, прогнозируется, что на конец 2023 года курс вырастет до 45,8 гривен.

В то же время, бюджетный прогноз никоим образом не влияет на решение НБУ по официальному курсу.

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