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Что будет с курсом доллара: прогноз на начало следующего года

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Украина, Воскресенье 25 декабря 2022 07:30
Что будет с курсом доллара: прогноз на начало следующего года Фото: курс доллара может вырасти из-за повышенного спроса на валюту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Уровень международной финансовой поддержки позволяет НБУ на горизонте ближайших месяцев продолжать придерживаться политики фиксированного курса. Однако повышенный спрос может привести к росту курса на наличном рынке.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Юрий Крохмаль, руководитель службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард".

"Несмотря на то, что темпы продаж по валютным резервам ускорились и, скорее всего, в январе также будут высокими, НБУ может сохранить официальный курс, а вместе с ним и коридор торгов на межбанке на нынешнем уровне", - сказал он.

По его словам, связь наличного сегмента валютного рынка с межбанковским валютным рынком сейчас существенно ограничена, из-за чего факторы сезонного повышения спроса на импортные товары (потребительские товары, энергоносители и т.п.) оказывают ограниченное влияние на курс в обменниках.

"Но не исключено, что от притока гривны в конце года будет оживление спроса в наличном сегменте и определенное удорожание доллара в обменниках", прогнозирует эксперт.

Напомним, в конце 2022 года в Украине наблюдается рост спроса на валюту . Это стандартная ситуация, также отягощенная войной.

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