НБУ оценил ситуацию на валютном рынке Украины и риски девальвации гривны

Национальный банк Украины отмечает улучшение ситуации на валютном рынке. Пока очередной девальвации гривни не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Юрия Гелетия на брифинге, который транслировался на Youtube .

"В отличие от летних месяцев, прежде всего, июня, июля, ситуация на валютном рынке Украины сейчас существенно лучше, и мы это видим по соотношению между спросом и предложением", - сказал он.

По его словам, для НБУ важным индикатором является объем интервенций центробанка, которые в октябре составляли 2 млрд долларов, в ноябре - 1,6 млрд долларов, тогда как в июне НБУ продал 4 млрд долларов для удовлетворения спроса.

Гелетий также напомнил, что сейчас Украина в удовлетворительном состоянии по уровню золотовалютных резервов - 28 млрд долларов благодаря поступлениям международной помощи.

В то же время он отметил, что в НБУ осознают, какие дисбалансы создают фиксация валютного курса и ограничения на валютном рынке и по движению капитала.

"Пока мы имеем возможность обеспечивать устойчивость фиксации курса и препятствуем накоплению таких дисбалансов", - сказал замглавы НБУ.

Гелетий считает, что девальвация курса лишь ограниченно нивелирует экономические дисбалансы, "если бы мы это сделали". По его словам, основные риски экономики создает война.