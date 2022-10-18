Каким будет курс доллара в течение года: прогноз руководителей предприятий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за III квартал 2022 года.

При этом во втором квартале 2022 года бизнес ожидал курс 36,06 грн/доллар, в первом квартале -29,35 грн/доллар, в четвертом квартале 2021 года - 28,15 грн/доллар, в третьем квартале 28,50 грн/доллар.

В то же время 67,3% опрошенных респондентов считают, что обменный курс национальной валюты через 12 месяцев составит 44,00 грн/доллар и выше.

"Ухудшение курсовых ожиданий можно частично объяснить июльской корректировкой официального курса гривны и фиксацией его на новом уровне из-за укрепления доллара по отношению к другим валютам", - отметили в НБУ.

Очередной опрос НБУ был проведен с 1 по 31 августа 2022 года. В опросе приняли участие 642 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.