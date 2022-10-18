Каким будет курс доллара в течение года: прогноз руководителей предприятий
Руководители украинских предприятий ожидают среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 41,93 грн/доллар. Девальвационные настроения бизнеса значительно ухудшились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за III квартал 2022 года.
При этом во втором квартале 2022 года бизнес ожидал курс 36,06 грн/доллар, в первом квартале -29,35 грн/доллар, в четвертом квартале 2021 года - 28,15 грн/доллар, в третьем квартале 28,50 грн/доллар.
В то же время 67,3% опрошенных респондентов считают, что обменный курс национальной валюты через 12 месяцев составит 44,00 грн/доллар и выше.
"Ухудшение курсовых ожиданий можно частично объяснить июльской корректировкой официального курса гривны и фиксацией его на новом уровне из-за укрепления доллара по отношению к другим валютам", - отметили в НБУ.
Очередной опрос НБУ был проведен с 1 по 31 августа 2022 года. В опросе приняли участие 642 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.
Напомним, в государственном бюджете Украины на 2023 год заложен среднегодовой курс на уровне 42 гривны за доллар.