Стоимость билетов на поезда в Украине: что влияет на цену
Цены на железнодорожные билеты в Украине формируются по государственному регулированию, поэтому "Укрзализныця" не имеет возможности самостоятельно менять тарифы, вводить сезонные скидки или корректировать стоимость проезда. Однако в разные дни и на разные вагоны по одному и тому же маршруту в составе одного и того же поезда могут отличаться.
"Укрзализныця" в комментарии для РБК-Украина объяснила, от чего зависит цена на железнодорожные билеты.
От чего зависит стоимость железнодорожных билетов
Стоимость билета и плацкарты зависит от нескольких факторов: дальности поездки, класса вагона (общий, плацкартный, купейный, люкс и т.д.), категории поезда по скорости ("Интерсити+", "Ночной экспресс" и т.д.) и уровня сервиса (фирменный или обычный поезд).
Цены также корректируются по дням недели: во вторник и среду действует пониженный коэффициент 0,9, а в пятницу и воскресенье - повышенный коэффициент 1,1. Кроме этого, учитываются коэффициенты индексации по календарным периодам года.
Формирование стоимости проезда осуществляется с учетом отправления поезда из пункта его формирования или оборота. После прохождения вагоном аттестационной комиссии или ремонта цена также может меняться.
Дополнительно в стоимость билета входит плата за продажу документа, налог на добавленную стоимость (20%) и, по желанию пассажира, - комплект постельного белья или другие услуги.
Почему отличаются цены на билеты в вагонах одного класса
В "Укрзализныце" объясняют, что даже в пределах одного поезда стоимость проезда в вагонах одного класса может отличаться из-за разного уровня комфорта и года производства вагонов.
Например, если вы будете покупать билеты в купейный вагон по маршруту "Киев - Львов", то вы увидите, что цена отличается. За место в одном вагоне придется заплатить 403, 63 гривны, а в другом - 295, 95 гривен. На сайте не указано, чем отличаются вагоны, однако в компании объясняют, что цена зависит от комфорта и возраста вагонов.
Цены на железнодорожные билеты (скриншот с сайта "Укрзализныци", РБК-Украина)
Во время путешествия другим поездом "Укрзализныци" мы сравнили вагоны, в которых отличается стоимость проезда. Это купейные вагоны, но сразу заметно, что они разного года выпуска. В более новых вагонах установлены пластиковые окна и более низкий уровень шума. Они оснащены более новыми полками, матрасами и подушками. В купе мы увидели 2 розетки - по одной возле нижних полок.
Купейные вагоны "Укрзализныци" (Татьяна Веремеева, РБК-Украина)
В старых вагонах установлены обычные деревянные окна и больше слышен шум поезда, во время поездки. Розетки размещены в вагоне, поэтому, чтобы подзарядить гаджеты, придется выйти из купе.
Купейные вагоны "Укрзализныци" (Татьяна Веремеева, РБК-Украина)
Однако на комфорт поездки такая разница между вагонами особо не влияет. Пассажирам выдают одинаковую постель. С учетом того, что путешествие было зимой, в обоих вагонах тепло. Также проводники следят за чистотой непосредственно в вагоне и туалетах.
Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" объявила о запуске трех дополнительных поездов в марте 2025 года на направлениях "Львов - Одесса", "Киев - Одесса" и "Киев - Трускавец". Продажа билетов на эти рейсы уже открыта.
Также мы писали, что "Укрзализныця" завершила капитальный ремонт еще двух плацкартных вагонов, которые с 18 февраля начали курсировать в составе поезда №95/96 "Киев - Рахов". Вагоны получили современный дизайн, удобные полки, улучшенное освещение и обновленные санузлы. В компании отметили, что модернизация направлена на повышение комфорта пассажиров, в частности установлены новые USB-розетки, шторки для спальных мест и другие усовершенствования.
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