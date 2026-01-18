УЗ изменила график движения более 100 поездов: где посмотреть обновленные расписания
С 22 января "Укрзализныця" меняется график движения более 100 поездов, в том числе пригородных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
"Мы делаем это, чтобы минимизировать задержки, вызванные увеличенной интенсивностью движения на пораженном врагом в декабре Фастовском участке. Кроме того, есть изменения в некоторых маршрутах из соображений безопасности", - пояснили в компании.
Всего было пересмотрено более 100 графиков пригородных поездов по всей Украине, что позволит "разгрузить" наиболее интенсивные участки и, соответственно, сократить задержки.
По обновленным расписаниям украинские поезда поедут в ночь с 21 на 22 января. Расписания пригородных рейсов можно посмотреть на сайте.
В УЗ обратили внимание, что при выборе конкретного поезда важно обращать внимание на дату, должно быть именно "действителен с 22.01.2026".
"К тому времени должны извиниться: задержки в пределах 1-2 часов будут случаться, в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке", - добавили в компании.
