Купянск полностью закрыли на въезд, в городе контрдиверсионная операция, - ГВА
Купянск на сегодня полностью закрыт на въезд для гражданских. В городе продолжаются операции против российских диверсантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Купянской городской военной администрации Андрея Беседина в эфире "Суспільного".
По его словам, ситуация в городе на сегодня критическая.
"Купянск - это закрытая территория, город полностью закрыт для любых служб", - отметил Беседин.
Он уточнил, что туда могут заехать военные, в связи с чем эвакуация осложнена. Единственный путь - пешком выйти за территорию города, где желающих эвакуироваться подберут волонтеры, ГСЧС или полиция. Также можно напрямую обратиться к военным.
В общей сложности на обоих берегах остаются порядка 1600 жителей. При этом в Купянске нет ни света, ни воды, ни газа, а также социальных услуг.
Кроме того, продолжается контрдиверсионная операция. В рамках которой Силы обороны прочесывают каждый дом, подъезд и подвал, чтобы выбить противника и не дать ему закрепиться.
Напомним, ранее в оперативно-стратегической группировке "Днепр" заявили, что противник не оставляет попыток завести личный состав и закрепиться в Купянске. Но на все попытки оккупантов Силы обороны дают ответ.
Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), на сегодня россияне не контролируют ни один район Купянска. Хотя продолжают маскироваться под гражданских лиц или украинских солдат, чтобы тайно установить наблюдательные пункты.
Президент Владимир Зеленский говорил, что в Купянске и районах вокруг города украинским воинам удается защищать позиции.