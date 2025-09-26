Российские войска не контролируют ни один район Купянска: карты ISW

Армия РФ не контролирует ни один район Купянска, но диверсионная и разведывательная активность в городе остается высокой. Российские заградительные войска заставляют солдат переправляться через реку под угрозой расстрела.

24 и 25 сентября российские войска атаковали в Сумской и Курской областях, в частности к северу от города Сумы вблизи Алексеевки и на северо-восток вблизи Юнаковки.

Российский милблогер, связанный с российской Северной группировкой войск, утверждал, что командование 44-го армейского корпуса России отдает приоритет обеспечению материальных удобств, включая интернет, отопление и другие, двух передовых командных пунктов своего 30-го мотострелкового полка в лесах Сумской области. Причем делается это за счет российских солдат на других передовых позициях, в частности заставляя российских солдат тратить свои низкие зарплаты на средства для обогрева. Милблогер также жаловался, что передовые позиции российских войск недостаточно укреплены для защиты от ударов ВСУ.

25 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Российский милблогер утверждал, что российские войска наступают в направлении Синельниково, чтобы отрезать украинские войска в Волчанске от путей снабжения. Другой российский милблогер утверждал, что подразделения российских Воздушно-космических сил (ВКС) нанесли удары ракетами класса "воздух-земля" Х-38 по украинской системе ПВО в Липцах и по украинским операторам беспилотников в Больших Проходах (к северу от Харькова).

Войска РФ продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись вперед.

Командир украинского полка беспилотников, действовавшего на Купянском направлении, 25 сентября сообщил, что ВСУ остановили продвижение российских войск в Купянске и предотвратили их продвижение за северо-западные окраины города. Российские войска не контролируют ни один район Купянска, но диверсионная и разведывательная активность в городе остается высокой.

Российские войска продолжают маскироваться под гражданских лиц или украинских солдат, чтобы тайно установить наблюдательные пункты.

Также они активизировали усилия по переправе на западный (правый) берег реки Оскол после того, как украинские войска разрушили трубопровод, который российские войска использовали для накопления на северной окраине Купянска в середине сентября 2025 года.

Командир заявил, что российские заградительные войска заставляют солдат переправляться через реку под угрозой расстрела.

Российский милблогер опроверг сообщения о том, что российские войска "практически захватили" Купянск, и заявил, что российские войска предоставляют ложные отчеты Министерству обороны России.

Российские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении.

Спикер 3-го армейского корпуса Украины Александр Бородин 25 сентября сообщил, что российские войска до сих пор не осуществляют штурмов тяжелой техникой на Лиманском направлении из-за значительных потерь техники, атакуют преимущественно небольшими пехотными группами, состоящими из неподготовленного личного состава, который получает пошаговые приказы от своих командиров.

Войска РФ продолжили наступательные операции на Северском направлении и на тактическом направлении Константиновка-Дружковка, но подтвержденного прогресса не достигли. Как и на Покровском направлении.

Командир батареи украинского беспилотника-перехватчика сообщил, что российские войска продолжают осуществлять штурмы небольшими пехотными группами, чтобы закрепиться на юге Покровска, они стали более активными на Покровском направлении по сравнению с несколькими неделями назад и оснастили ударные беспилотники "Гербера" камерами, чтобы они работали как менее дорогая альтернатива более дорогим разведывательным беспилотникам.

25 сентября российские войска продолжили наступательные операции в Запорожской и Херсонской областях, но не продвинулись вперед.

Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что российские власти начали использовать Керченский мост для перевозки топлива в оккупированный Крым из-за украинских ударов по железным дорогам на оккупированном юге Украины, которые остановили грузовые перевозки. Плетенчук сообщил, что дефицит топлива влияет как на гражданское население оккупированного Крыма, так и на российских военных.