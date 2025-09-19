Зеленский отреагировал на ситуацию в Купянске и рассказал о контрнаступлении ВСУ
Украинские защитники держат оборону в районе Купянска, а также продолжают контрнаступление в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По словам главы государства, сегодня ему докладывали военные и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Как отметил Зеленский, украинские воины продолжают контрнаступательные действия в районе Покровска и Доброполья, где было одно из самых важных направлений для российского наступления. Полноценное наступление у РФ развернуть не получилось.
"Наши военные уничтожают их силы. Существенные у россиян потери. Существенно пополнен и обменный фонд для нашего государства. Каждый день добавляет российских пленных", - рассказал президент.
Глава государства поблагодарил все подразделения, которые задействованы в контрнаступлении.
Также Зеленский отметил, что в Купянске и районах вокруг города украинские воины защищают позиции. Он поблагодарил все бригады.
"Будут и новые наши дипстрайки (дальние удары - ред.) в ответ на то, что делает Россия", - добавил глава государства.
Бои в Купянске
Напомним, на днях в сети появилась информация о том, что российские оккупанты смогли прорваться к центру Купянска и там идут бои.
Спикер ОСГВ "Днепр", подполковник Алексей Бельский рассказал в комментарии РБК-Украина, что такая информация является неправдивой.
Он уточнил, что враг действует на севере Купянска, куда им удалось проникнуть. Россиян уже уничтожают украинские защитники.