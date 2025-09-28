ua en ru
Нд, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Куп'янськ повністю закрили на в'їзд, у місті контрдиверсійна операція, - МВА

Куп'янськ, Неділя 28 вересня 2025 17:43
UA EN RU
Куп'янськ повністю закрили на в'їзд, у місті контрдиверсійна операція, - МВА Фото: український правоохоронець на місці прильоту в Куп'янську (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Куп'янськ на сьогодні повністю закритий на в'їзд для цивільних. У місті тривають операції проти російських диверсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Куп'янської міської військової адміністрації Андрія Бесєдіна в ефірі "Суспільного".

За його словами, ситуація в місті на сьогодні критична.

"Куп'янськ - це закрита територія, місто повністю закрите для будь-яких служб", - зазначив Бєсєдін.

Він уточнив, що туди можуть заїхати військові, у зв'язку з чим евакуація ускладнена. Єдиний шлях - пішки вийти за територію міста, де охочих евакуюватися підберуть волонтери, ДСНС або поліція. Також можна безпосередньо звернутися до військових.

Загалом на обох берегах залишаються близько 1600 жителів. При цьому в Куп'янську немає ні світла, ні води, ні газу, а також соціальних послуг.

Крім того, триває контрдиверсійна операція. У рамках якої Сили оборони прочісують кожен будинок, під'їзд і підвал, щоб вибити противника і не дати йому закріпитися.

Нагадаємо, раніше в оперативно-стратегічному угрупованні "Дніпро" заявили, що противник не залишає спроб завести особовий склад та закріпитися у Куп'янську. Але на всі спроби окупантів Сили оборони відповідають.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), на сьогодні росіяни не контролюють жодного району Куп'янська. Хоча продовжують маскуватися під цивільних чи українських солдатів, щоб таємно встановити наглядові пункти.

Президент Володимир Зеленський говорив, що у Куп'янську та районах навколо міста українським воїнам вдається захищати позиції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Куп'янськ Війна в Україні
Новини
Масована атака РФ на Україну: понад 70 поранених, у Києві загинули медсестра та пацієнт
Масована атака РФ на Україну: понад 70 поранених, у Києві загинули медсестра та пацієнт
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"