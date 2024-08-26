Кулеба призвал союзников защитить небо Украины и разрешить удары на большие расстояния по РФ

Партнеры Украины могут принять два конкретных решения, чтобы помочь ей поскорее положить конец российскому террору. Ни одно из них не будет эскалацией, а поможет сдержать Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Дмитрия Кулебу в Х.
Кулеба отметил, что в результате атаки Россией15 регионов Украины погибли и жертвы. Также он сообщил об ударах по критически важным объектам гражданской инфраструктуры и энергетической системе.
"Россия продолжает вести трусливую войну против гражданского населения, являющегося военным преступлением. Российские атаки не имеют никакого оправдания. Они должны быть решительно осуждены и встречены ощутимыми действиями со стороны международного сообщества", - подчеркнул Кулеба.
По его мнению, существует два конкретных решения, которые украинские партнеры могут принять, чтобы помочь нашему государству поскорее положить конец российскому террору:
подтвердить право Украины на нанесение ударов на большие расстояния по всем легитимным военным целям на территории России;
"Ни одно из этих решений не является эскалацией. Напротив, они будут сдерживать Россию, помогут уменьшить террор и количество российских атак, а также связанные с ними жертвы. Действуйте сейчас, а не потом. Помогите нам спасти жизнь", - отметил Кулеба.
Стоит отметить, что сегодня Россия в очередной раз масштабно атакует Украину с воздуха. Во время воздушной атаки, кроме БПЛА по разным направлениям, были десятки запусков ракет "Кинжал".
Еще ночью стало известно о взлете десяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и выводе вражеских кораблей с "Калибрами" в Черное море.
После попадания ракет в ряде областей Украины начались перебои со светом. Также известно, что в некоторых регионах страны начались отключения воды на фоне проблем с электроснабжением.
Также из-за массированной атаки в столичном метро ввели ограничение движения. Так, две из трех веток "подземки" курсируют с изменениями в маршруте.
Все подробности массированного обстрела - по ссылке.
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