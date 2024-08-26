Кулеба призвал союзников защитить небо Украины и разрешить удары на большие расстояния по РФ

Кулеба отметил, что в результате атаки Россией15 регионов Украины погибли и жертвы. Также он сообщил об ударах по критически важным объектам гражданской инфраструктуры и энергетической системе.

"Россия продолжает вести трусливую войну против гражданского населения, являющегося военным преступлением. Российские атаки не имеют никакого оправдания. Они должны быть решительно осуждены и встречены ощутимыми действиями со стороны международного сообщества", - подчеркнул Кулеба.

Два конкретных решения от партнеров

По его мнению, существует два конкретных решения, которые украинские партнеры могут принять, чтобы помочь нашему государству поскорее положить конец российскому террору:

подтвердить право Украины на нанесение ударов на большие расстояния по всем легитимным военным целям на территории России;

согласие на использование возможностей противовоздушной обороны партнеров для сбивания ракет и беспилотников, приближающихся к их воздушному пространству.

"Ни одно из этих решений не является эскалацией. Напротив, они будут сдерживать Россию, помогут уменьшить террор и количество российских атак, а также связанные с ними жертвы. Действуйте сейчас, а не потом. Помогите нам спасти жизнь", - отметил Кулеба.