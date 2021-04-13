Кулеба: Росія цього разу не зможе зненацька нас застати, агресія буде їй дорого коштувати

Росія цього разу не зможе зненацька завдати удару по Україні. В разі нової агресії її ціна для РФ буде високою.
Про це на спільній прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом в Брюсселі заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Сьогодні з партнерами обговорювали, як реагувати (на концентрацію російських військ на кордоні України - ред.). Росія цього разу не зможе нас зненацька застати. Україна і наші друзі залишаються пильними. Ми не будемо втрачати час і якщо Москва розпочне нову спіраль насильства або безрозсудно буде діяти, це буде їй дорого коштувати", - сказав Кулеба.
Міністр при цьому запевнив, що Україна не хоче війни, не планує жодного "наступу" і прагне вирішити конфлікт виключно дипломатичним шляхом.
Раніше Кулеба повідомив, що Російська Федерація накопичує війська біля кордону з Україною на трьох напрямках. Стягування військ відбувається в Криму, на півночі й на Донбасі.
Зазначимо, близько двох тижнів тому Російська Федерація почала стягувати війська до українського кордону. У зв'язку з цим Україна ініціювала в ОБСЄ спеціальне засідання.
За даними Білого дому, Росія зосередила на кордоні з Україною найбільше число військ з 2014 року.
Все це відбувається на тлі ескалації ситуації на Донбасі. При цьому в Росії вважають "відповідальною" за загострення на Донбасі саме Україну.