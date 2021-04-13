RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кулеба: Росія цього разу не зможе зненацька нас застати, агресія буде їй дорого коштувати

Автор: Андрій Василюк

Росія цього разу не зможе зненацька завдати удару по Україні. В разі нової агресії її ціна для РФ буде високою.

Про це на спільній прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом в Брюсселі заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сьогодні з партнерами обговорювали, як реагувати (на концентрацію російських військ на кордоні України - ред.). Росія цього разу не зможе нас зненацька застати. Україна і наші друзі залишаються пильними. Ми не будемо втрачати час і якщо Москва розпочне нову спіраль насильства або безрозсудно буде діяти, це буде їй дорого коштувати", - сказав Кулеба.

Міністр при цьому запевнив, що Україна не хоче війни, не планує жодного "наступу" і прагне вирішити конфлікт виключно дипломатичним шляхом.

Раніше Кулеба повідомив, що Російська Федерація накопичує війська біля кордону з Україною на трьох напрямках. Стягування військ відбувається в Криму, на півночі й на Донбасі.

Зазначимо, близько двох тижнів тому Російська Федерація почала стягувати війська до українського кордону. У зв'язку з цим Україна ініціювала в ОБСЄ спеціальне засідання.

За даними Білого дому, Росія зосередила на кордоні з Україною найбільше число військ з 2014 року.

Все це відбувається на тлі ескалації ситуації на Донбасі. При цьому в Росії вважають "відповідальною" за загострення на Донбасі саме Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України агресія РФ
Читайте також
В G7 зробили заяву щодо російської техніки біля українського кордону
Таран обговорив концентрацію військ РФ біля кордону України з главою Міноборони Канади
Такого не було у 2014 році. Кулеба заявив про новий елемент агресії Росії
Прогноз погоди