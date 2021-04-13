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Кулеба: Россия на этот раз не сможет застать нас врасплох, агрессия будет ей дорого стоить

Автор: Андрей Василюк

Россия на этот раз не сможет неожиданно нанести удар по Украине. В случае новой агрессии ее цена для РФ будет высокой.

Об этом на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня с партнерами обсуждали, как реагировать (на концентрацию российских войск на границе Украины - ред.). Россия в этот раз не сможет нас врасплох застать. Украина и наши друзья остаются бдительными. Мы не будем терять время и если Москва начнет новую спираль насилия или неразумно будет действовать, это будет ей дорого стоить", - сказал Кулеба.

Министр при этом заверил, что Украина не хочет войны, не планирует никакого "наступления" и стремится решить конфликт исключительно дипломатическим путем.

Ранее Кулеба сообщил, что Российская Федерация накапливает войска у границы с Украиной на трех направлениях. Стягивание войск происходит в Крыму, на севере и на Донбассе.

Отметим, около двух недель назад Российская Федерация начала стягивать войска к украинской границе. В связи с этим Украина инициировала в ОБСЕ специальное заседание.

По данным Белого дома, Россия сосредоточила на границе с Украиной наибольшее число войск с 2014 года.

Все это происходит на фоне эскалации ситуации на Донбассе. При этом в России считают "ответственной" за обострение на Донбассе именно Украину.

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Новости Украины агрессия РФ
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