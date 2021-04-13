Кулеба: Россия на этот раз не сможет застать нас врасплох, агрессия будет ей дорого стоить

Россия на этот раз не сможет неожиданно нанести удар по Украине. В случае новой агрессии ее цена для РФ будет высокой.
Об этом на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Сегодня с партнерами обсуждали, как реагировать (на концентрацию российских войск на границе Украины - ред.). Россия в этот раз не сможет нас врасплох застать. Украина и наши друзья остаются бдительными. Мы не будем терять время и если Москва начнет новую спираль насилия или неразумно будет действовать, это будет ей дорого стоить", - сказал Кулеба.
Министр при этом заверил, что Украина не хочет войны, не планирует никакого "наступления" и стремится решить конфликт исключительно дипломатическим путем.
Ранее Кулеба сообщил, что Российская Федерация накапливает войска у границы с Украиной на трех направлениях. Стягивание войск происходит в Крыму, на севере и на Донбассе.
Отметим, около двух недель назад Российская Федерация начала стягивать войска к украинской границе. В связи с этим Украина инициировала в ОБСЕ специальное заседание.
По данным Белого дома, Россия сосредоточила на границе с Украиной наибольшее число войск с 2014 года.
Все это происходит на фоне эскалации ситуации на Донбассе. При этом в России считают "ответственной" за обострение на Донбассе именно Украину.