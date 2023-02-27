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Кулеба: назначение посла Украины в Грузии находится на финальной стадии

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Назначение посла Украины в Грузии уже находится на финальной стадии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире национального телемарафона.

"Когда он уедет в Грузию - это действительно вопрос политического момента, потому что присутствие или отсутствие посла это всегда политический сигнал", - заявил Кулеба.

По его словам, Украина не делала ничего такого, чтобы испортить отношения с Грузией.

"Мы наоборот, многое инвестировали в то, чтобы наши отношения развивались, но я могу сказать сейчас так. Если отношения между украинским народом и государством с грузинским народом остаются неизменно братскими и позитивными, то относительно правительства Грузии мы этого сказать не можем", - пояснил министр.

Он напомнил, что это касается и дела Михеила Саакашвили. По словам Кулебы, его медленно убивают. Он добавил, что будет бороться за его увольнение, равно как страна борется за каждого гражданина Украины. Само назначение посла Украины в Грузии находится на финальной стадии.

Напомним, что парламентская делегация Грузии отказалась посетить Киев в годовщину российского вторжения в Украину.

Ранее сообщалось, что Владимир Лукьянов может стать новым послом Украины в Грузии. Он приступит к дипломатической службе уже в начале февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество помочь спасти жизнь Михеила Саакашвили и не допустить его смертной казни.

В мирном соглашении по окончании войны России против Украины должен быть прописан пункт о необходимости требовать от Кремля отказаться от 15-летней оккупации территорий Грузии.

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