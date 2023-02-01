Грузия хочет, чтобы Россия вышла из ее земель в рамках мирного соглашения с Украиной

В мирном соглашении по окончанию войны России против Украины должен быть прописан пункт о необходимо потребовать от Кремля отказаться от почти 15-летней оккупации территорий Грузии.

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Россия должна понять, где ее границы. Грузинские вопросы должны быть на столе переговоров, потому что никто не должен думать, что эта война может быть решена без отступления России со всех оккупированных территорий в регионе", - сказала она.

Грузинский президент подчеркнула, что прекращение оккупации Абхазии и Северной Осетии зависит от поражения российского тирана Владимира Путина в Украине, и этот момент, по ее словам, быстро приближается.

"Россия уже практически проиграла сражения, если не полностью войну", - сказала она.

Напомним, в августе 2008 года Россия направила сепаратистские войска в Южную Осетию. После пяти дней боев регион оказался отторгнут от Грузии. На территории Южной Осетии была провозглашена непризнанная международным сообществом "республика". Во время продолжавшихся с 8 по 12 августа военных действий погибли около 850 человек. По данным ООН, во время конфликта около 120 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Россия и по сей день сохраняет военное присутствие в Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, Москва признала оба региона в качестве "суверенных государств".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил создать дипломатические платформы для освобождения оккупированных территорий по всему миру.

Кроме того, Россия собирала боевиков для отправки в Украину, в частности на территории Южной Осетии.

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