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Парламентская делегация Грузии отказалась посетить Украину в годовщину вторжения РФ

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Тбилисси, Понедельник 20 февраля 2023 18:50
Парламентская делегация Грузии отказалась посетить Украину в годовщину вторжения РФ Фото: член правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Парламентская делегация Грузии отказалась посетить Киев в годовщину российского вторжения в Украину.

Об этом заявил член правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Заркуа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Когда высокопоставленные лица Украины призывают наше государство к открытию второго фронта, когда заключенного Саакашвили, у которого много серьезных обвинений, называют политзаключенным, я думаю, что это не оставляет места для дипломатических отношений", - заявил он.

Политик заявил, что правительство Грузии поддерживает Украину и делает "все на всех уровнях", в то время как многие сильные государства, в том числе и европейские, "не осмелились сделать то, что осмелилась Грузия против России".

Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она хочет, чтобы в рамках мирного соглашения РФ с Украиной был прописан пункт о выходе российских войск с оккупированных территорий Грузии.

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков помочь спасти жизнь Саакашвили и не допустить его смерти.

В то же время страны Балтии призвали правительство Грузии отпустить Саакашвили на лечение за границу.

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