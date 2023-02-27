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Кулеба: призначення посла України в Грузії перебуває на фінальній стадії

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Призначення посла України в Грузії вже перебуває на фінальній стадії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби в ефірі національного телемарафону.

"Коли він поїде в Грузію - це дійсно питання політичного моменту, тому що присутність чи відсутність посла це завжди політичний сигнал", - заявив Кулеба.

За його словами, Україна не робила нічого такого, аби зіпсувати відносини з Грузією.

"Ми навпаки, багато інвестували в те, щоб наші відносини розвивались, але я можу сказати зараз так. Якщо відносини між українським народом і державою з грузинським народом залишаються незмінно братніми і позитивними, то щодо уряду Грузії ми цього сказати не можемо", - пояснив міністр.

Він нагадав, що це стосується і справи Міхеїла Саакашвілі. За словами Кулеби, його повільно вбивають. Він додав, що буде боротись за його звільнення, так само як країна бореться за кожного громадянина України. Саме призначення посла України в Грузії перебуває на фінальній стадії.

Нагадаємо, що парламентська делегація Грузії відмовилася відвідати Київ у річницю російського вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялось, що Володимир Лук'янов може стати новим послом України в Грузії. Він приступить до дипломатичної служби вже на початку лютого.

Президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту допомогти врятувати життя Міхеїла Саакашвілі й не допустити його страти.

У мирній угоді після закінчення війни Росії проти України має бути прописаний пункт про необхідність вимагати від Кремля відмовитися від майже 15-річної окупації територій Грузії.

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