Кулеба: призначення посла України в Грузії перебуває на фінальній стадії

"Коли він поїде в Грузію - це дійсно питання політичного моменту, тому що присутність чи відсутність посла це завжди політичний сигнал", - заявив Кулеба.

За його словами, Україна не робила нічого такого, аби зіпсувати відносини з Грузією.

"Ми навпаки, багато інвестували в те, щоб наші відносини розвивались, але я можу сказати зараз так. Якщо відносини між українським народом і державою з грузинським народом залишаються незмінно братніми і позитивними, то щодо уряду Грузії ми цього сказати не можемо", - пояснив міністр.

Він нагадав, що це стосується і справи Міхеїла Саакашвілі. За словами Кулеби, його повільно вбивають. Він додав, що буде боротись за його звільнення, так само як країна бореться за кожного громадянина України. Саме призначення посла України в Грузії перебуває на фінальній стадії.