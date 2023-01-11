Украина определилась с новым послом в Грузии, вскоре приступит к работе, - СМИ

Владимир Лукьянов может стать новым послом Украины в Грузии Он приступит к дипломатической службе уже в начале февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на грузинскую телекомпанию " Формула ".

Отмечается, что все процедуры назначения Лукьянова новым послом в Грузии уже завершены.

В настоящее время Лукьянов работает в Министерстве иностранных дел Украины. Он возглавляет финансово административный департамент. В случае назначения его на должность посла это будет первая его дипломатическая миссия.

Издание также обратилось к Лукьянову за комментарием, однако он воздержался от общения.