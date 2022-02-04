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Кулеба обговорив з Блінкеном стримування агресії Росії проти України

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Київ, П'ятниця 04 лютого 2022 18:46
Кулеба обговорив з Блінкеном стримування агресії Росії проти України Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 4 лютого провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Глави дипломатичних відомств обговорили стримування агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

В ході бесіди Кулеба і Блінкен узгодили подальші кроки України і США щодо стримування Росії від подальшої агресії щодо України. Глави зовнішньополітичних відомств відзначили прогрес у підготовці скоординованих євроатлантичних санкцій проти Москви і виході цієї роботи на завершальний етап.

Ще однією темою розмови Кулеби і Блінкена стали переговори в нормандському форматі. Сторони висловили сподівання, що на наступній зустрічі Росія продемонструє конструктивну позицію.

Нагадаємо, напередодні у президента РФ Володимира Путіна назвали умову для проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Зазначимо, раніше Кулеба заявив, що Україна на зустріч радників нормандського формату поїде з незмінною позицією.

Як повідомляло РБК-Україна, нова зустріч політичних радників у нормандському форматі намічена на 10 лютого в Берліні.

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Дмитро Кулеба Ентоні Блінкен Сполучені Штати Америки
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