ru ua
Пт, 04 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія продовжує ставити умови для проведення зустрічі "нормандської четвірки"

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 04 лютого 2022 13:28
Росія продовжує ставити умови для проведення зустрічі "нормандської четвірки" Фото: у Путіна назвали умову для нормандської зустрічі (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії назвали умову для проведення нормандської зустрічі лідерів країн. Для цього "потрібно виконання попередніх угод".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

У РФ нібито підтримують ідею, що ці зустрічі повинні проходити регулярно.

"Але для того, щоб це відбувалося, необхідно, щоб хоч щось виконувалося з попередніх домовленостей", - заявив Пєсков.

Зустрічі на вищому рівні в нормандському форматі повинні бути результативними, але поки важко говорити про новий саміт в такому форматі на тлі "риторики Києва про неможливість виконання Мінських угод", заявив Пєсков.

Нагадаємо, Кулеба заявив, що Україна на зустріч радників нормандського формату поїде з незмінною позицією.

Раніше повідомлялося, що нова зустріч політичних радників у нормандському форматі намічена на 10 лютого в Берліні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нормандський формат Російська Федерація
NEWS
"Нас не дивує". В Україні відреагували на публікацію США про підготовку фейку Росії
"Нас не дивує". В Україні відреагували на публікацію США про підготовку фейку Росії
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США