Росія продовжує ставити умови для проведення зустрічі "нормандської четвірки"

У Росії назвали умову для проведення нормандської зустрічі лідерів країн. Для цього "потрібно виконання попередніх угод".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " РИА Новости ".

У РФ нібито підтримують ідею, що ці зустрічі повинні проходити регулярно.

"Але для того, щоб це відбувалося, необхідно, щоб хоч щось виконувалося з попередніх домовленостей", - заявив Пєсков.

Зустрічі на вищому рівні в нормандському форматі повинні бути результативними, але поки важко говорити про новий саміт в такому форматі на тлі "риторики Києва про неможливість виконання Мінських угод", заявив Пєсков.