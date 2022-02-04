Росія продовжує ставити умови для проведення зустрічі "нормандської четвірки"
У Росії назвали умову для проведення нормандської зустрічі лідерів країн. Для цього "потрібно виконання попередніх угод".
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".
У РФ нібито підтримують ідею, що ці зустрічі повинні проходити регулярно.
"Але для того, щоб це відбувалося, необхідно, щоб хоч щось виконувалося з попередніх домовленостей", - заявив Пєсков.
Зустрічі на вищому рівні в нормандському форматі повинні бути результативними, але поки важко говорити про новий саміт в такому форматі на тлі "риторики Києва про неможливість виконання Мінських угод", заявив Пєсков.
Нагадаємо, Кулеба заявив, що Україна на зустріч радників нормандського формату поїде з незмінною позицією.
Раніше повідомлялося, що нова зустріч політичних радників у нормандському форматі намічена на 10 лютого в Берліні.