Кулеба обсудил с Блинкеном сдерживание агрессии России против Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины .

В ходе беседы Кулеба и Блинкен согласовали дальнейшие шаги Украины и США по сдерживанию России от дальнейшей агрессии в отношении Украины. Главы внешнеполитических ведомств отметили прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против Москвы и выходе этой работы на завершающий этап.

Еще одной темой разговора Кулебы и Блинкена стали переговоры в нормандском формате. Стороны выразили надежду, что на следующей встрече Россия продемонстрирует конструктивную позицию.