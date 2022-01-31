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Пройде в Берліні. Названа дата нової зустрічі "нормандських радників"

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Понеділок 31 січня 2022 21:44
Пройде в Берліні. Названа дата нової зустрічі "нормандських радників" Фото: постпред Франції при ООН Ніколя де Рів'єр (twitter.com/NDeRiviere)
Автор: Валерія Поліщук

Постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр заявив, що наступна зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться в Берліні. Зустріч запланована на 10 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Як ви знаєте, Франція і Німеччина активно займаються цим питанням (врегулюванням ситуації навколо України, - ред.), радники з національної безпеки зустрілися в нормандському форматі кілька днів тому. 10 лютого буде ще один раунд у Берліні", - заявив він.

При цьому Де Рів'єр додав, що Франція буде робити все можливе, щоб сприяти ескалації ситуації навколо України.

Нагадаємо, раніше в Парижі заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться через два тижні в Берліні. Однак тоді він не уточнив дату.

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