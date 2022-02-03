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Зустріч радників у "Нормандії". Кулеба розповів, з якою позицією Україна поїде до Берліна

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Київ, Четвер 03 лютого 2022 22:09
Зустріч радників у "Нормандії". Кулеба розповів, з якою позицією Україна поїде до Берліна Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна на зустріч радників нормандського формату поїде з незмінною позицією. Глава МЗС підкреслив, що ніяких прямих переговорів з ОРДЛО не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дмитра Кулеби в ефірі програми "Право на владу".

"Ми поїдемо до Берліна, де відбудеться зустріч радників, з незмінною позицією: безпека - потім політична частина (мінських угод – ред.)", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що ніяких прямих переговорів з окремими районами Донецької та Луганської областями (ОРДЛО) не буде.

Нагадавши, нова зустріч політичних радників у нормандському форматі намічена на 10 лютого в Берліні.

Зазначимо, напередодні її проведення голова офісу президента Андрій Єрмак, який очолює українську делегацію, отримав позитивний тест на коронавірус.

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Дмитро Кулеба Нормандський формат
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