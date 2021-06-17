Кулеба і Нуланд обговорили підготовку візиту Зеленського до США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із заступником держсекретаря Сполучених Штатів Вікторією Нуланд. В ході бесіди вони обговорили майбутній візит президента України Володимира Зеленського до США .

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України .

При цьому Кулеба і Нуланд відзначили обопільну налаштованість зробити візит максимально змістовним і результативним.

Нагадаємо, за словами Дмитра Кулеби візит українського президента до США запланований на кінець липня. Він також зазначив, що українська делегація буде велика, оскільки буде обговорюватися багато питань.

Крім того, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що Білий дім очікує від України перед візитом українського президента Володимира Зеленського до Вашингтона.