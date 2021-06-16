Офіс президента обговорив з послами візит Зеленського до США

Офіс президента України обговорив з аташе з питань оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками Посольства США в Україні підготовку візиту до США Володимира Зеленського. Переговори проводив заступник керівника офісу президента України Роман Машовець.

Про це йдеться на сайті президента України .

Під час зустрічі йшлося про підготовку двосторонніх угод щодо поглиблення українсько-американського оборонного співробітництва, розвиток проєктів у сфері досліджень та випробувань, надання Україні безпекової допомоги США.

Машовець зазначив, що розпорядження про надання Україні другої частини допомоги в рамках "Ініціативи безпекової допомоги Україні" у розмірі 150 млн дол. має важливе значення для зміцнення української обороноздатності.

Також співрозмовники торкнулися ключових питань реформування сектору безпеки і оборони України. Говорили про вдосконалення системи військового управління, оборонного планування, посилення демократичного цивільного контролю над силами оборони та розподілу повноважень між міністром оборони України та Головнокомандувачем Збройних Сил.

"Зазначені питання планується, серед іншого, врегулювати законопроектом "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур оборонного планування", який обробляється в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки і готується до другого читання у Верховній Раді", - йдеться в повідомленні.

Також Машовець поінформував американську сторону про хід реформи оборонно-промислового комплексу та підготовку стратегії розвитку ОПК України до схвалення Радою національної безпеки й оборони. Він зазначив, що змінюється підхід до системи управління об'єктами державної власності в ОПК, кінцевою метою якого є створення двох вертикально-інтегрованих структур - державних керівних холдингових компаній. В результаті реформування український ОПК повинен стати більш ефективним, прозорим і відкритим для міжнародного співробітництва, в тому числі й зі США.

Зі свого боку Бріттані Стюарт розповіла про роботу, яку проводить американське посольство з підготовки до візиту Володимира Зеленського в США, і запевнила в незмінній підтримці українського сектору безпеки і оборони.