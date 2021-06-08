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У США розповіли, чого чекають від України перед візитом Зеленського

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Вашингтон, Вівторок 08 червня 2021 20:45
У США розповіли, чого чекають від України перед візитом Зеленського Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів, чого Білий дім очікує від України перед візитом українського президента Володимира Зеленського у Вашингтон. За його словами, Україні потрібно домогтися прогресу в низці сфер.

Про це держсекретар США сказав під час виступу на слуханнях комітету з асигнувань Сенату.

Сенатор Кріс Мерфі запитав главу Держдепу, що хотіла б побачити американська адміністрація від України перед зустріччю Зеленського з президентом США Джо Байденом.

"Існує цілий перелік сфер, у яких для України важливо добитися прогресу. Зокрема, в тому, щоби мати незалежну судову систему - функціональну й таку, що ретельно обирається та має незалежний нагляд. Корпоративне управління, насамперед на державних підприємствах, яке буде транспарентним. А також справжню імплементацію, зокрема, антикорупційних законів", - відповів Блінкен.

Нагадаємо, вчора відбулася телефонна розмова Зеленського з Байденом. В ході розмови американський президент запросив Зеленського відвідати Білий дім цього літа.

Як розповів Зеленський, він прийняв запрошення від Байдена. Візит українського президента в США планується на липень 2021 року.

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