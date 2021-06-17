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Кулеба и Нуланд обсудили подготовку визита Зеленского в США

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Четверг 17 июня 2021 20:49
Кулеба и Нуланд обсудили подготовку визита Зеленского в США Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Викторией Нуланд. В ходе беседы они обсудили будущий визит президента Украины Владимира Зеленского в США.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В частности, они обсудили подготовку визита украинского лидера.

При этом Кулеба и Нуланд отметили обоюдную настроенность сделать визит максимально содержательным и результативным.

Напомним, по словам Дмитрия Кулебы визит украинского президента в США запланирован на конец июля. Он также отметил, что украинская делегация будет большая, поскольку будет обсуждаться много вопросов.

Кроме того, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Белый дом ожидает от Украины перед визитом украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Нуланд Дмитрий Кулеба визит
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