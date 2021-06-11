Зустріч Зеленського і Байдена планується на кінець липня, - Кулеба

Зустріч президентів України та Сполучених Штатів Володимира Зеленського і Джо Байдена планується на кінець липня. Міністерство закордонних справ України працює над тим, щоб візит українського лідера був максимально результативним.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24".

"Обговорюється дата в кінці липня для візиту президента України до Сполучених Штатів", - заявив він.

За словами Кулеби, крім зустрічі з Джо Байденом заплановані й інші заходи.

"Це буде офіційне повноцінний візит, в рамках якого буде тільки зустріч з президентом США Джо Байденом, але і ряд інших заходів", - додав він.

Глава українського МЗС додав, що українська делегація буде велика, оскільки буде обговорюватися багато питань.

"Я думаю, що буде дуже велика делегація, тому що дуже широкий Порядок денний, багато питань. Ми дуже ретельно готуємо цей візит. Ми вже почали його готувати. Вже працюємо над ключовими елементами програми і домовленостями", - підкреслив Кулеба.