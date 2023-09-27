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Польша хочет передать контроль над экспортом украинского зерна двум странам ЕС

Польша, Среда 27 сентября 2023 20:50
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Польша хочет передать контроль над экспортом украинского зерна двум странам ЕС Фото: Польша хочет передать контроль над экспортом украинского зерна (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Польша может передать контроль над экспортом украинского зерна Германии и Литве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

Соответствующее предложение министр предложил во время переговоров между Польшей и Украиной.

Он также предложил заключить соглашение, которое гарантирует непоставки украинского зерна на польский рынок до конца года. Контроль над транспортировкой зерна в немецкие и литовские порты переходит, соответственно, к Германии и Литве.

Телус также заявил, что украинская сторона хорошо встретила эти предложения.

Зерновой спор

15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинской агропродукции в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.

В ответ на это Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.

При этом в Украине и Польше выражали уверенность в том, что государства смогут найти решение, которое устраивало бы обе стороны.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вводит новый механизм экспорта зерна в соседние страны.

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Польша зерновой коридор
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