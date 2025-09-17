Кубок Украины 2025/26: сенсации и дебютные голы в 1/16 финала
В среду, 17 сентября, стартовал 1/16 финала Кубка Украины-2025/26. Первый игровой день оказался насыщенным на неожиданные результаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.
ЛНЗ одолел "Металлист", а "Кривбасс" аж в серии пенальти
Первые матчи 1/16 финала подарили сенсации и драму. ЛНЗ обыграл "Металлист" в Харькове со счетом 2:0 благодаря голам Вячеслава Танковского и Марка Ассинору с пенальти.
В параллельном матче "Чернигов" и "Кривбасс" завершили основное время со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти победу одержал "Кривбасс" - 3:1.
"Шахтер" и "Виктория" одержали минимальные победы
"Шахтер" в выездном матче против "Полесья Ставки" победил 1:0. Единственный гол забил новичок команды Лука Мейреллиш на 45-й минуте, отметившись дебютным результативным ударом.
В другом матче "Виктория" в меньшинстве обыграла "Левый Берег" - 1:0. Киевляне остались в меньшинстве уже в добавленное время, однако на результат это не повлияло.
"Динамо" вырвало победу у "Александрии"
Киевское "Динамо" на выезде победило "Александрию" со счетом 2:1. В первом тайме Александр Пихаленок вывел гостей вперед на 22-й минуте.
На 58-й минуте Владислав Бленуце срезал мяч в собственные ворота, сравняв счет. А победный гол киевлян на 85-й минуте забил новичок команды Шола Огундана, обеспечив "Динамо" выход в следующий раунд.
Результаты 1/16 финала Кубка Украины, 17 сентября 2025/26:
- "Металлист" (Харьков) - "ЛНЗ" (Черкассы) 0:2 (0:1)
- "Чернигов" (Чернигов) - "Кривбасс" (Кривой Рог) 1:1 (1:3 по пен)
- "Полесье Ставки" (Киевская обл.) - "Шахтер" (Донецк) 0:1 (0:1)
- "Левый Берег" (Киев) - "Виктория" (Сумы) 0:1 (0:1)
- "Александрия" (Александрия) - "Динамо" (Киев) 1:2 (0:1)
