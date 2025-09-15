ua en ru
Хет-трик на "картофельном поле": украинский футболист забивает в экзотическом чемпионате в ужасных условиях (видео)

Понедельник 15 сентября 2025 12:54
Хет-трик на "картофельном поле": украинский футболист забивает в экзотическом чемпионате в ужасных условиях (видео) Фото: Максим Прядун (ФК "Металлист")
Автор: Андрей Костенко

Украинские футболисты забивают не только в Испании или Италии. Иногда судьба заносит их в довольно экзотические страны, такие как Камбоджа, где за местный "Пномпень Краун" выступает отечественный легионер Максим Прядун.

О выступлениях украинца в загадочной азиатской лиге - рассказывает РБК-Украина.

Голы в Камбодже

28-летний украинский нападающий недавно присоединился к 8-кратному чемпиону Камбоджи, но уже стал заметной фигурой в нем.

В 3-х матчах местного первенства наш игрок успел отметиться 4-мя голами. Причем в последнем поединке сумел оформить хет-трик в ворота клуба "Лайф".

Матч выдался довольно результативным: соперники на двоих забили 7 голов. Команда Прядуна победила на выезде - 4:3, а сам украинец отличился трижды.

На видео можно оценить состояние футбольного поля, которое больше напоминает огород, где растет картофель. В таких условиях один гол можно считать за два, если не больше.

Кто такой Максим Прядун

28-летний нападающий, воспитанник мариупольского футбола.

За карьеру сменил немало клубов. Выступал за ряд украинских коллективов, в частности за донецкий "Олимпик", оба харьковских "Металлиста", черкасский ЛНЗ.

Также играл в Армении за "Локомотив" из Еревана. В последнее время выступал за "Слиму Уондерерз" из Мальты, откуда и взял курс на Камбоджу. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

Что известно о Премьер-лиге Камбоджи

В текущем чемпионате страны выступают 11 команд, в составах которых играют около 70-ти легионеров.

Больше всего - из Бразилии (18) и Южной Кореи (15). Но есть и представители европейских стран, в частности - Англии, Шотландии, Ирландии, Бельгии, Нидерландов, Португалии, Румынии и Латвии.

Украинский футбол представляет только Прядун.

Ранее мы писали, что украинец Попов возглавил бомбардирскую гонку в Италии.

Также читайте о ярком дебюте Владислава Ваната за "Жирону" в испанской Ла Лиге.

