Кубок України 2025/26: сенсації та дебютні голи в 1/16 фіналу
У середу, 17 вересня, стартував 1/16 фіналу Кубку України-2025/26. Перший ігровий день виявився насиченим на несподівані результати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.
ЛНЗ здолав "Металіст", а "Кривбас" аж в серії пенальті
Перші матчі 1/16 фіналу подарували сенсації та драму. ЛНЗ обіграв "Металіст" у Харкові з рахунком 2:0 завдяки голам В'ячеслава Танковського та Марка Ассінору з пенальті.
У паралельному матчі "Чернігів" та "Кривбас" завершили основний час із рахунком 1:1. У серії післяматчевих пенальті перемогу здобув "Кривбас" - 3:1.
"Шахтар" та "Вікторія" здобули мінімальні перемоги
"Шахтар" у виїзному матчі проти "Полісся Ставки" переміг 1:0. Єдиний гол забив новачок команди Лука Мейрелліш на 45-й хвилині, відзначившись дебютним результативним ударом.
В іншому матчі "Вікторія" у меншості обіграла "Лівий Берег" - 1:0. Кияни залишилися в меншості вже у доданий час, однак на результат це не вплинуло.
"Динамо" вирвало перемогу в "Олександрії"
Київське "Динамо" на виїзді перемогло "Олександрію" з рахунком 2:1. У першому таймі Олександр Піхальонок вивів гостей уперед на 22-й хвилині.
На 58-й хвилині Владислав Бленуце зрізав м’яч у власні ворота, зрівнявши рахунок. А переможний гол киян на 85-й хвилині забив новачок команди Шола Огундана, забезпечивши "Динамо" вихід до наступного раунду.
Результати 1/16 фіналу Кубку України, 17 вересня 2025/26:
- "Металіст" (Харків) - "ЛНЗ" (Черкаси) 0:2 (0:1)
- "Чернігів" (Чернігів) - "Кривбас" (Кривий Ріг) 1:1 (1:3 по пен)
- "Полісся Ставки" (Київська обл.) - "Шахтар" (Донецьк) 0:1 (0:1)
- "Лівий Берег" (Київ) - "Вікторія" (Суми) 0:1 (0:1)
- "Олександрія" (Олександрія) - "Динамо" (Київ) 1:2 (0:1)
