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КСУ поки не визначив дату розгляду указу Зеленського про розпуск Ради

Новини » Вибори 2019    04.06.2019 - 14:08
КСУ поки не визначив дату розгляду указу Зеленського про розпуск Ради
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

У КСУ зазначили, що дата розгляду по суті буде оприлюднена на сайті суду

Сьогодні Конституційний суд не буде розглядати питання щодо конституційності указу президента України Володимира Зеленського щодо розпуску Верховної ради по суті. Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у прес-службі КСУ.

У суді пояснили, що сьогодні розглядається лише питання визначення форми конституційного провадження у цій справі.

"Сьогодні не розглядається питання по суті. На порядку денному сьогодні лише питання про визначення форми конституційного провадження у цій справі. Є дві форми провадження - усна та письмова. Сьогодні суд визначить форму, як будуть розглядати цю справу. В обох цих формах розгляд справи передбачатиме відкрите засідання", - розповіли у суді.

Також прес-служба КСУ зазначила, що наразі не визначена дата, коли відбудеться розгляд питання відповідності указу Зеленського Конституції України.

"Справа буде розглядатись по суті тоді, коли це буде визначено судом та затверджено порядок денний. Це буде оприлюднено на сайті", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в порядку денному КСУ на вівторок, 4 червня, значиться питання про конституційність указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради. Варто підкреслити, що йшлося саме про розгляд питання щодо визначення форми конституційного провадження у даній справі.

Як писало РБК-Україна раніше, під час інавгурації Володимир Зеленський заявив про розпуск Ради. Своїм указом президент також призначив дострокові вибори на 21 липня.

Додамо, в ході позачергового засідання ВР глава парламенту Андрій Парубій анонсував оскарження указу Зеленського про розпуск Ради до Конституційного суду.

КСУ почав розгляд указу Зеленського про розпуск Ради КСУ назвав дату розгляду конституційності указу про розпуск Ради
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