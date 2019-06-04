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КСУ пока не определил дату рассмотрения указа Зеленского о роспуске Рады

Новости » Выборы 2019    04.06.2019 - 14:08
КСУ пока не определил дату рассмотрения указа Зеленского о роспуске Рады
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

В КСУ отметили, что дата рассмотрения по существу будет обнародована на сайте суда

Сегодня Конституционный суд не будет рассматривать вопрос о конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады по существу. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе КСУ.

В суде пояснили, что сегодня рассматривается только вопрос определения формы конституционного производства по этому делу.

"Сегодня не рассматривается вопрос по существу. На повестке дня сегодня только вопрос об определении формы конституционного производства по этому делу. Есть две формы производства - устная и письменная. Сегодня суд определит форму, как будут рассматривать это дело. В обеих этих формах рассмотрение дела будет предусматривать открытое заседание", - рассказали в суде.

Также пресс-служба КСУ отметила, что пока не определена дата, когда состоится рассмотрение вопроса соответствия указа Зеленского Конституции Украины.

"Дело будет рассматриваться по существу тогда, когда это будет определено судом, и утверждена повестка дня. Это будет обнародовано на сайте", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в повестке дня КСУ на вторник, 4 июня, значится вопрос о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Стоит подчеркнуть, что речь шла о рассмотрение вопроса по определению формы конституционного производства по данному делу.

Как писало РБК-Украина ранее, во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Рады. Своим указом президент также назначил досрочные выборы на 21 июля.

Добавим, в ходе внеочередного заседания ВР глава парламента Андрей Парубий анонсировал обжалование указа Зеленского о роспуске Рады в Конституционный суд.

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