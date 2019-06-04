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КСУ почав розгляд конституційності указу Зеленського про розпуск Ради

Новини » Вибори 2019    04.06.2019 - 12:37
КСУ почав розгляд конституційності указу Зеленського про розпуск Ради
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Суд почав розгляд відповідного подання 62 нардепів

Велика палата Конституційного суду України розпочала розгляд питання щодо конституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради. Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначимо, КСУ розглядає відповідне подання 62 народних депутатів.

"Розгляд питання щодо визначення форми конституційного провадження у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) указу президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної ради України та призначення позачергових виборів", - свідчить порядок денний на вівторок, 4 червня.

Додамо також, як пише "Укрінформ", Конституційний суд у ході засідання у вівторок має вирішити, у письмовій чи усній формі розглядати дане провадження. Суддею-доповідачем у даній справі виступає Віктор Кривенко.

Нагадаємо, 23 травня Верховний суд отримав позов на указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради. Зазначалося, що заявник просив визнати протиправним і недійсним указ Зеленського про дострокові вибори.

Як писало РБК-Україна, 23 травня укази про розпуск Ради і вибори були опубліковані в "Урядовому кур'єрі". У зв'язку з цим глава ЦВК Тетяна Сліпачук заявила про старт виборчої кампанії з 24 травня.

Зазначимо, у ході позачергового засідання ВР голова парламенту Андрій Парубій анонсував оскарження указу Зеленського про розпуск Ради до Конституційного суду.

Додамо, під час інавгурації Володимир Зеленський заявив про розпуск Ради. Своїм указом президент також призначив дострокові вибори на 21 липня.

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