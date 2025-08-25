ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Давление на Москву: ЕС планирует новые санкции и усиление военной поддержки Украины

Понедельник 25 августа 2025 09:42
UA EN RU
Давление на Москву: ЕС планирует новые санкции и усиление военной поддержки Украины Фото: ЕС обсудит использование доходов от замороженных активов РФ и 19-й пакет санкций (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Европейский союз на следующем саммите планирует рассмотреть возможности использования доходов от замороженных российских активов, а также принятие 19-го пакета антироссийских санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщает Politico, встречи министров обороны состоятся в четверг и пятницу.

Они обсудят усиление военной поддержки Киева и помощь украинской оружейной промышленности.

В мероприятии примут участие главный дипломат ЕС Кая Каллас и заместитель генерального секретаря НАТО.

В субботу запланировано заседание министров иностранных дел.

По информации датского председательства, среди ключевых тем - давление на Россию для принуждения Москвы к перемирию и обсуждение возможных направлений использования доходов от замороженных активов.

На сегодня Украина получает прибыль от этих средств, тогда как процесс конфискации примерно 275 млрд евро фактически зашел в тупик.

Санкции против РФ

Напомним, что с начала полномасштабной войны России против Украины, ЕС ввел уже 18-й пакет санкций против страны-агрессора и вот уже готовится 19-й.

Кроме того, уполномоченный по вопросам санкций Владислав Власюк сообщил, что Украина передала Брюсселю свои предложения относительно того, что должно быть включено в новый список ограничительных мер.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Евросоюз Война в Украине
Новости
Министр финансов Германии в Киеве: Украина может рассчитывать на поддержку
Министр финансов Германии в Киеве: Украина может рассчитывать на поддержку
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы