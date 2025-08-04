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Трансферная бомба от "Пафоса": легендарный капитан сборной Бразилии сыграет против "Динамо" в ЛЧ

Пафос, Понедельник 04 августа 2025 10:13
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Трансферная бомба от "Пафоса": легендарный капитан сборной Бразилии сыграет против "Динамо" в ЛЧ Фото: Давид Луис подписал контракт с чемпионом Кипра (ФК "Пафос")
Автор: Андрей Костенко

Кипрский "Пафос", с которым "Динамо" сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, усилился звездным новичком. Новым игроком клуба стал опытный центральный защитник Давид Луис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Пафоса".

Что известно о трансфере

38-летний бразилец присоединился к кипрскому клубу на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до конца мая 2027 года с возможностью продления еще на сезон.

Последним клубом Луиса была бразильская "Форталеза". Защитник разорвал контракт с командой досрочно, чтобы вернуться в Европу.

В "Пафосе" рассчитывают не только на многолетний опыт игрока, но и на его лидерские качества. В клубе назвали трансфер Луиса "знаковым" для истории команды.

Трансферная бомба от &quot;Пафоса&quot;: легендарный капитан сборной Бразилии сыграет против &quot;Динамо&quot; в ЛЧ

Кто такой Давид Луис

Звездный бразилец за свою карьеру выступал за такие клубы, как "Бенфика", "Челси", ПСЖ и "Арсенал". В составе лондонского "Челси" он выигрывал Лигу чемпионов, дважды завоевывал трофей Лиги Европы. Он также становился чемпионом Англии, Португалии и Франции. На счету защитника 24 трофея.

В футболке национальной сборной Бразилии Луис провел 57 матчей и забил 3 мяча. В 2014 году он был капитаном команды на домашнем чемпионате мира.

В свое время он считался самым дорогим защитником мира. В 2015 году ПСЖ заплатил за его трансфер из "Челси" 50 миллионов фунтов.

Трансферная бомба от &quot;Пафоса&quot;: легендарный капитан сборной Бразилии сыграет против &quot;Динамо&quot; в ЛЧ

Давид Луис держит трофей Лиги Европы УЕФА после победы в финале с "Челси" (фото: Википедия)

Когда "Динамо" будет играть с "Пафосом"

Первый матч между чемпионами Украины и Кипра состоится во вторник, 5 августа, в польском Люблине. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву. Ответный матч запланирован на 12 августа на Кипре.

Ранее рассказали с кем и когда сыграют "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" в следующих раундах еврокубков.

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