ua en ru
Вс, 17 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Кропивницком развернули флаг с портретами тысяч пленных и без вести пропавших воинов

01:28 17.05.2026 Вс
2 мин
В городе развернули 380-метровый флаг с фото пленных и пропавших без вести воинов
aimg Юлия Маловичко
В Кропивницком развернули флаг с портретами тысяч пленных и без вести пропавших воинов Фото: флаг с портретами пленных (Кропивницкий горсовет)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В центре Кропивницкого провели масштабную акцию в поддержку украинских военнопленных и пропавших без вести защитников. Участники развернули самый большой в Украине флаг с тысячами портретов военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кропивницкого горсовета.

Читайте также: "Три года ждал сына, и сегодня он дома": репортаж РБК-Украина с обмена пленными (фото, видео)

Во время мероприятия участники развернули флаг длиной 380 метров, на котором размещены 12 600 фотографий украинских защитников. Как сообщили в Кировоградской ОВА, ранее этот флаг уже представляли в Киеве, Львове, Мукачево, Ивано-Франковске, Ривном и Житомире.

Организаторы акции отметили, что главная цель мероприятия - привлечь внимание общества и международного сообщества к судьбе военнопленных и пропавших без вести украинцев.

В горсовете отметили, что каждая фотография на полотне символизирует отдельную историю мужества и борьбы, а сам флаг стал знаком поддержки семей, которые ждут возвращения своих родных домой.

По данным организаторов, Кропивницкий стал одним из городов, где проходит всеукраинская акция в поддержку пленных и пропавших без вести защитников.

Фото: центр Кропивницкого накануне (Кропивницкий горсовет)

Ситуация с пленными

Как сообщалось, Украина вернула из плена РФ более 9 тысяч своих граждан. Среди них - сотни гражданских, которых Россия удерживала незаконно.

Напомним, что более тысячи украинских военных и гражданских находится в российском плену с 2022 года.

Также РБК-Украина писало, что украинская сторона уже передала России списки для обмена по формуле "1000 на 1000".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кропивницкий
Новости
Европа не должна клевать на приманку Кремля: Эстония предостерегла от переговоров с РФ
Европа не должна клевать на приманку Кремля: Эстония предостерегла от переговоров с РФ
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата