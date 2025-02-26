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В Кропивницком была слышна серия взрывов на фоне дроновой атаки

Кропивницкий, Среда 26 февраля 2025 01:52
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В Кропивницком была слышна серия взрывов на фоне дроновой атаки Фото: в Кропивницком во время дроновой атаки были слышны взрывы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Кропивницкий в ночь на 26 февраля были слышны несколько взрывов. В Кировоградской области фиксировались российские ударные беспилотники.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и Telegram-канал начальника Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича.

"Воздушные силы предупреждают о том, что в небе над Кировоградской областью еще есть вражеские дроны", - говорится в заявлении руководителя ОВА.

Чиновник также призвал местных жителей находиться в безопасных местах во время воздушной тревоги, и напомнил о важности соблюдать правила информ-тишины.

"Будьте в безопасности и помните об информационной гигиене", - написал начальник администрации в соцсети.

Перед этим в кропивницких пабликах писали о взрывах, которые были слышны в период примерно с 01:10 по 01:20. По данным местных СМИ, в районе города Кропивницкий было по меньшей мере четыре взрыва.

Отметим, что по данным Воздушных сил (по состоянию на 01:26), беспилотники противника фиксировались, в частности, в Кировоградской области, где двигались курсом на север.

В Кропивницком была слышна серия взрывов на фоне дроновой атаки

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, вечером 25 февраля российские захватчики запустили ударные беспилотники в сторону Украины для очередной воздушной атаки. Из-за угрозы дроновых ударов в ряде областей была объявлена тревога.

Также вечером во вторник сообщалось о работе ПВО в Киеве в нескольких районах из-за вражеских дронов-камикадзе. "Шахеды" также сбивали и в Киевской области.

Позже стало известно, что в Киевской области в Бучанском районе ударный дрон россиян попал в жилой дом. На месте инцидента вспыхнул пожар. В этом же районе в результате атаки пострадала девушка 19 лет.

Кроме того, российские ударные БПЛА атаковали Харьков, в городе были "прилеты" в двух районах. Один из дронов-камикадзе попал в многоэтажный дом, и уже известно о двух пострадавших.

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Кропивницкий Кировоградская область Взрывы Атака дронов
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