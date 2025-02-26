У Кропивницькому було чути серію вибухів на тлі дронової атаки

У районі міста Кропивницький у ніч проти 26 лютого було чути кілька вибухів. У Кіровоградській області фіксувалися російські ударні безпілотники.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки та Telegram -канал начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича.

"Повітряні сили попереджають про те, що в небі над Кіровоградщиною ще є ворожі дрони", - йдеться в заяві керівника ОВА.

Чиновник також закликав місцевих мешканців перебувати у безпечних місцях під час повітряної тривоги, та нагадав про важливість дотримуватися правил щодо інформ-тиші.

"Будьте в безпеці і пам'ятайте про інформаційну гігієну", - написав начальник адміністрації у соцмережі.

Перед тим у кропивницьких пабліках писали про вибухи, які було чути у період приблизно з 01:10 по 01:20. За даними місцевих ЗМІ, в районі міста Кропивницький було щонайменше чотири вибухи.

Зазначимо, що за даними Повітряних сил (станом на 01:26), безпілотники противника фіксувалися, зокрема, в Кіровоградській області, де рухалися курсом на північ.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 25 лютого російські загарбники запустили ударні безпілотники у бік України для чергової повітряної атаки. Через загрозу дронових ударів у низці областей була оголошена тривога.

Також ввечері у вівторок повідомлялося про роботу ППО у Києві у кількох районах через ворожі дрони-камікадзе. "Шахеди" також збивали й у Київській області.

Пізніше стало відомо, що у Київській області у Бучанському районі ударний дрон росіян влучив у житловий будинок. На місці інциденту спалахнула пожежа. У цьому ж районі внаслідок атаки постраждала дівчина 19 років.

Крім того, російські ударні БПЛА атакували Харків, у місті були "прильоти" у двох районах. Один з дронів-камікадзе влучив у багатоповерховий будинок, і вже відомо про двох постраждалих.