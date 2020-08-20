Міноборони Білорусі не виключає військового конфлікту або громадянської війни

Фото: протести у Білорусі (facebook com SputnikPolskaOfficial)

Міністр оборони не виключає застосування армії проти демонстрантів

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін не виключає, що протести в країні можуть перерости у громадянську війну чи військовий конфлікт. Міністр також не виключає, що проти протестувальників можуть застосувати армію.

Про це повідомляє білоруське видання "Наша Ніва", яке отримало аудіозапис закритого засідання міністра з керівництвом підрозділів Міноборони, Генштабу та Збройних сил.

Так, під час розмови з керівниками підрозділів Хренін порівняв армію з вартовим, який "готовий зробити постріл в гору, щоб зупинити порушника та не стріляти на ураження".

"І в разі виконання всіх команд вартовим, або якщо йому загрожує небезпека, він зобов'язаний застосовувати зброю на ураження. Страшенно не хочеться цього робити, але це обов'язок вартового, це борг нас з вами - армії", - заявив він.

Міністр наголосив, що сьогодні завдання військових не допустити "пострілу в гору".

"Так, це все зрозуміло, так, ми, можливо, увійдемо в громадянську війну, ціна людського життя втрачає ціну з кожним днем. Це жахливо. Не виключено, що може бути й військовий конфлікт, на сьогодні це вже реальність", - додав Хренін.

Нагадаємо, білоруська опозиція закликала військових та силовиків переходити на бік протестувальників та пообіцяла їм безпеку і недоторканість.

Крім того, РБК-Україна пояснювало, чому білоруські силовики виявляють жорстокість до протестувальників.