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Криза у Білорусі: Макрон заявив про готовність ЄС бути посередником

Париж, Четвер 20 серпня 2020 20:46
Криза у Білорусі: Макрон заявив про готовність ЄС бути посередником
Фото: Еммануель Макрон (facebook com EmmanuelMacron)
Автор: Дмитро Левицький

Макрон не виключає залучення Росії до діалогу

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність Європейського союзу виступити посередником для вирішення політичної кризи у Білорусі. Французький лідер не виключає можливість залучення до діалогу Росії та міжнародні інститути.

Про це він заявив під час прес-конференції у форті Брегансон після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

За словами Макрона, зараз в Білорусі необхідний діалог між діючою владою, опозицією та громадським суспільством, але в ЄС хочуть, щоб цей діалог був встановлений самими білорусами.

"Але Євросоюз готовий супроводжувати цей діалог, якщо роль посередника може бути корисною і якщо цього захочуть білоруси, з іншими інститутами, в тому числі ОБСЄ. Залучаючи Росію у вимогливий діалог", - наголосив президент Франції.

Нагадаємо, у Білорусі вже понад 10 днів продовжуються масові протести через можливу фальсифікацію результатів президентських виборів. Центрвиборчком віддав перемогу діючому президенту Олександру Лукашенко, але багато громадян та опозиція вважає, що насправді більшість голосів отримала Світлана Тіхановська.

На початку тижня Макрон обговорював ситуацію в Білорусі з президентом Росії Володимиром Путіним; під час розмови російський президент заявив про неприпустимість зовнішнього втручання у внутрішні проблеми Білорусі.

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