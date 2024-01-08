В Кривом Роге раздались взрывы, город под массированным ракетным ударом

В Кривом Роге раздались взрывы сегодня утром, 8 января. Город находится под массированной ракетной атакой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

"Массированная ракетная атака на Кривой Рог. Не игнорируем воздушную тревогу. Соблюдаем информационную гигиену", - говорится в сообщении. Следует отметить, что Воздушные Силы ВСУ ранее сообщали о пуске баллистических ракет из Крыма в направлении Кривого Рога. Ракетная атака по Украине утром 8 января Стоит отметить, что по всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Россияне атакуют наше государство ракетами. Воздушные Силы ВСУ сообщали о пусках крылатых ракет и сверхзвуковых "Кинжалов". Российские оккупационные войска атакуют наше государство ракетами . В воздухе было зафиксировано 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 4 Миг-31К. Взрывы раздавались в Днепре, Харькове и Запорожье.