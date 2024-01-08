В Украине масштабная воздушная тревога – зафиксирован пуск крилатых ракет

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

На данный момент (06:23) карта воздушных тревог выглядит так: Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua) По сообщениям Воздушных Сил: "Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Всего в воздухе находится 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - сообщили Воздушные силы на своем Telegram-канале. Обновлено 06:25 "Подтверждены пуски крылатых ракет из района акватории Каспийского моря", - Воздушные силы. Обновлено 06:28: Воздушные силы сообщают о направлении ракет через Сумскую область в направлении Полтавской / Черкасской областей". Обновлено 06:29 Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области Обновлено 06:30 "Группа ракет на юге Киевщины – в западном направлении", - Воздушные силы.