В Украине масштабная воздушная тревога – зафиксирован пуск крилатых ракет
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
На данный момент (06:23) карта воздушных тревог выглядит так:
Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)
По сообщениям Воздушных Сил:
"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Всего в воздухе находится 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - сообщили Воздушные силы на своем Telegram-канале.
Обновлено 06:25
"Подтверждены пуски крылатых ракет из района акватории Каспийского моря", - Воздушные силы.
Обновлено 06:28:
Воздушные силы сообщают о направлении ракет через Сумскую область в направлении Полтавской / Черкасской областей".
Обновлено 06:29
Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К
Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области
Обновлено 06:30
"Группа ракет на юге Киевщины – в западном направлении", - Воздушные силы.
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